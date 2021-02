Wonder Woman, Danny Trejo diventa Diana nell'esilarante video deepfake

Il canale Youtube Pooj's Variety Hour ha pubblicato un esilarante video deepfake dedicato al personaggio di Wonder Woman interpretato dalla splendida Gal Gadot, sostituendo però l'attrice con il mito dell'action Danny Trejo, per un risultato davvero da ridere.

Il film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot è arrivato in Italia in esclusiva digitale a causa della chiusura dei cinema, ed è disponibile per l’acquisto e il noleggio premium sulle piattaforme più diffuse come Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre solo per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.



In Wonder Woman 1984 il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l’intervento di Diana Prince riuscirà a cambiare le cose. Questo nuovo capitolo della storia di Wonder Woman vede la protagonista vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ‘80: nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Ma adesso Diana dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da micidiali nuovi avversari.

Nel cast Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig in quello di Cheetah, Pedro Pascal come Max Lord, oltre ai ritorni di Robin Wright come Antiope e Connie Nielsen come Hippolyta.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Wonder Woman 1984.