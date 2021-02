Wonder Woman, Connie Nielsen a ruota libera sullo spin-off Amazzoni e la Snyder Cut

Come di certo saprete Warner Bros. e DC Films sono attualmente a lavoro su uno spin-off dedicato alle Amazzoni, il popolo di donne guerriere visto nella saga di Wonder Woman e al centro anche dell'attesissima Snyder Cut di Justice League.

Nel corso di una recente intervista l'attrice Connie Nielsen, interprete della regina Hippolyta, ha rivelato alcuni dettagli per entrambi i progetti. A proposito dello spin-off della saga di Wonder Woman, ha dichiarato:

"Per quel film posso dire che non avrà a che fare solo con gli eventi che accadono in Wonder Woman. Ci saranno anche altre cose nella storia, e alcune di queste cose sono legate anche ad un tempo precedente rispetto alla saga di Diana. Ci sono molti elementi che fanno assomigliare il film ad una sorta di storia delle origini, ma non sarà ambientato in una sola era e in un solo tempo".

A proposito di Justice League, invece, la star de Il gladiatore ha rivelato: "Zack mi aveva già chiamata con largo anticipo per chiedermi se sarei stata a favore di una riedizione del film con modifiche annesse. L'unica cosa che gli ho chiesto è stata: 'Molto bene, per caso utilizzerai il capitolo delle Amazzoni nel modo in cui l'avevi scritto e girato tu?' E lui ha detto: 'Assolutamente si'. E poi ho detto: 'E Zack, non dirmi che riporterai anche il mio incredibile stunt, quello in cui correvo su per i muri?!', e lui ha risposto: 'Vedo che hai capito'. A quel punto non potevo far altro che dargli la mia benedizione!".

Ricordiamo che la saga di Wonder Woman continuerà anche con un terzo capitolo ufficiale, il quale - secondo la regista Patty Jenkins - avrà un setting contemporaneo.