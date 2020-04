Wonder Woman: Connie Nielsen adorerebbe interpretare uno spin-off sulle Amazzoni

Il successo planetario di Wonder Woman ha dato rapidamente il via libera al suo sequel, Wonder Woman 1984, che arriverà nelle sale ad agosto, ma parallelamente ha aperto anche la strada a un possibile spin-off dedicato alle guerriere amazzoni di Themyscira.

A proposito della possibilità di questo spin-off, fino tutt'altro che concreta, una delle protagoniste del primo film, Connie Nielsen, che interpretava la Regina Hippolyta, non ha avuto molto da dire, se non di appoggiare totalmente un simile progetto. Impegnata nella campagna promozionale di un film indipendente che la vede nel cast, l'attrice ha risposto ad alcune domande su Wonder Woman 1984 che la vedrà tornare nel ruolo. Qui ha affermato che non ci sono state delle trattative concrete su uno spin-off ma che "adorerei farlo, io e tutte le attrici del cast delle Amazzoni".

Chi segue le evoluzioni della DC al cinema e in tv, sa bene che le Amazzoni sono state una parte molto importante delle storie del DC Universe al di fuori dei film di Wonder Woman; in Legends of Tomorrow due anni fa il team portò Elena di Troia su Themyscira per tenerla al sicuro da alcuni pericolosi personaggi e Ann Ogbomo, che interpretava Philippus in Wonder Woman e Justice League, ottenne il ruolo di Jayna-Zod nella serie Syfy poi cancellata, Krypton.

La Nielsen comparirà nel film Sea Fever, il quale verrà caricato direttamente in streaming a partire dal prossimo 10 aprile. Il film si concentra su un microscopico parassita che diventa una minaccia per l'equipaggio di una nave mentre si trova in mare aperto. "Le persone non hanno fatto a meno di notare quanto attuale risulti questo film oggi".

Wonder Woman 1984 è stato posticipato recentemente ad agosto a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e spostato dal suo slot di giugno precedentemente programmato. Il film non arriverà in streaming.