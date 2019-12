Wonder Woman e Black Widow sono i film più attesi del 2020 anche per Fandango

Arrivati alla fine del 2019 è tempo di proiettarci alla prossima stagione cinematografica: dopo che Atom Ticket ha indicato Wonder Woman come il film più atteso del 2020, vediamo ora quali sono le pellicole da non perdere per gli utenti di Fandango.

Ancora una volta a dominare la classifica troviamo i cinecomic di DC e Marvel, con Wonder Woman che mantiene la prima posizione davanti a Black Widow e Gli Eterni. Al quarto posto c'è invece il remake live-action di Mulan, mentre a seguire troviamo il ritorno di James Bond con No Time To Die e il sequel di A Quiet Place - qui potete trovare il teaser di A Quiet Place 2 uscito di recente.

Di seguito vi riportiamo la classifica completa, insieme ad altre interessanti categorie come quella relativa ai villain più attesi del 2020 (via Comicbook.com):

FILM PIÙ ATTESI

Wonder Woman 1984

Black Widow

Marvel's Eternals

Mulan

No Time to Die

A Quiet Place 2

Birds of Prey

In the Heights

Soul (Pixar)

Fast & Furious 9

ATTRICI PIÙ ATTESE

Gal Gadot (Wonder Woman 1984)

Scarlett Johansson (Black Widow)

Emily Blunt (A Quiet Place 2, Jungle Cruise)

Margot Robbie (Birds of Prey, Barbie)

Zendaya (Dune)

ATTORI PIÙ ATTESI

Chris Pine (Wonder Woman 1984)

Paul Rudd (Ghostbusters: Legacy)

Ryan Reynolds (Free Guy)

Daniel Craig (No Time to Die)

Robert Downey Jr. (Dolittle)

VILLAIN PIÙ ATTESI

Kristen Wiig - Cheetah (Wonder Woman 1984)

Rami Malek - Safin (No Time to Die)

Ewan McGregor - Black Mask (Birds of Prey)

Jim Carrey - Dr. Ivo Robotnik (Sonic the Hedgehog)

Charlize Theron - Cipher (Fast & Furious 9)

FILM PER FAMIGLIE PIÙ ATTESI

Mulan

Pixar's Soul

Sonic the Hedgehog

Dolittle

Jungle Cruise

FILM HORROR PIÙ ATTESI

A Quiet Place 2

Halloween Kills

The Invisible Man

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

The Grudge

FILM LIVE-ACTION COMEDY PiÙ ATTESI

Ghostbusters: Legacy

Bill and Ted Face the Music

Bad Boys For Life

Legally Blonde 3

The Lovebirds

Siete d'accordo con le classifiche di Fandango? Fateci sapere quali sono i vostri film più attesi nello spazio dedicato ai commenti.