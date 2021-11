Wonder Woman: arrivano i Funko Pop per l'80esimo anniversario!

Dopo il Funko Pop di Superman e Lois, l'azienda continua a portare sui propri scaffali degli eroi della DC. In questo caso si tratta di Wonder Woman, di cui arriveranno diverse figure in occasione dell'80esimo anniversario dell'eroina.

Si tratterà di una collezione che copre una vasta gamma di apparizioni nei fumetti con i rispettivi cambi di costume di Wonder Woman. L'ispirazione viene dal crossover Flashpoint del 2011 di Geoff Johns e Andy Kubert e da Sinestro Vol. 4: The Fall of Sinestro, di Cullen Bunn e Brad Walker, che ha debuttato nel 2016. Vedremo dunque la versione malvagia del personaggio ammirata in Flashpoint, in armatura completa e The Fall of Sinestro Wonder Woman nel suo costume Sinestro Corps / Yellow Lantern. Potete dare un'occhiata alle varie versioni nell'immagine in fondo all'articolo. I pre-ordini sono già stati aperti su Entertainment Earth.

Oltre a queste figure Pop, Funko ha anche rilasciato un Flashpoint Pocket Pop e Keychain, un Challenge of the Gods Pop Plush e un classico Wonder Woman Pop Plush degli anni '50.

Ultimamente l'azienda si è data molto alle collezioni celebrative per i supereroi, non solo DC, ma anche Marvel. E' infatti arrivato anche un set dedicato a Captain America, dategli un'occhiata!

Intanto ecco la collezione dedicata all'80esimo anniversario di Wonder Woman!