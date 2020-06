Wonder Woman: arriva una titanica edizione steelbook del film con Gal Gadot

Mentre continuiamo ad ammirare Gal Gadot nelle nuove immagini promozionali di Wonder Woman 1984, viene annunciata una corposa special edition del primo film.

Va ad arricchire la collana denominata Titans of Cult e, come è possibile vedere nella foto qui sotto, conterrà alcune sorprese:

due dischi con il film in formato 4k UHD e Blu-Ray

una custodia con speciali finiture e incisioni

un poster in formato A3

in formato A3 spilletta di metallo che riproduce lo scudo di Wonder Woman

Il disco 4k conterrà anche due ore di contenuti speciali, nelle quali gli spettatori potranno approfondire, grazie alla regista Patty Jenkins, i momenti più emozionanti del film. Saranno ovviamente presenti anche delle scene estese, bloopers, e video dal backstage. L'edizione è preordinabile sui maggiori store online, l'uscita imminente è il 4 giugno 2020.

Per chi non avesse ancora vissuto le avventure di Wonder Woman potrebbe trattarsi dell'occasione giusta per entrare in confidenza con il personaggio DC. La storia vede come protagonista Diana, la principessa delle Amazzoni cresciuta su di un'isola nascosta. Incontra qui un pilota americano, Steve Trevor, che le racconta del terribile conflitto mondiale che sta avendo luogo altrove, e riesce a convincerla a mettersi in gioco in prima persona, dando prova dei suoi eccezionali poteri.

Cosa ne pensate della Steelbook? Potrebbe essere una buona occasione per ripercorrere le avventure di Diana prima del sequel? Intanto hanno fatto discutere le ultime dichiarazioni di Patty Jenkins, con le quali ha attaccato la produzione Marvel.