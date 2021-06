Wonder Woman arriva su Sky con un canale dedicato ai supereroi: tutti i film in programma!

Nuova, super-iniziativa di Sky Cinema per festeggiare il debutto nella programmazione di Wonder Woman 1984, nuovo cinecomic DC Films diretto da Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot.

Il film, che arriverà in prima visione lunedì 14 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno, sarà anche l'apripista per il nuovissimo Sky Cinema Collection HEROES, una collezione interamente dedicata ai supereroi del grande schermo. Dal 12 giugno a al 25 giugno gli eroi e i supereroi più amati di tutti i tempi, icone dei fumetti, dei videogiochi e protagonisti del cinema d’azione mondiale popoleranno Sky Cinema Collection - HEROES, un intero pop up channel a loro dedicato con oltre 60 film.

Tra questi, oltre alla prima visione di Max Steel, anche la saga cinematografica dedicata a Batman, con Batman di Tim Burton e il suo sequel Batman Returns, i due film di Joel Schumacher Batman Forever e Batman e Robin, ovviamente i tre celeberrimi capitoli firmati Christopher Nolan - Batman Begins, Il cavaliere oscuro, Il cavaliere oscuro - Il ritorno - e anche l’inedita versione Justice League di Zack Snyder, con Ben Affleck nei panni di Batman e Gal Gadot in quelli di Wonder Woman.

Ma non finisce qui: in programmazione ci saranno anche Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn con Margot Robbie, The New Mutants con Maisie Williams e Anya Taylor-Joy, La leggenda degli uomini straordinari con Sean Connery e Power Rangers, i quattro film che compongono la saga di Indiana Jones interpretata da Harrison Ford e diretta da Steven Spielberg, I Moschettieri del re: La penultima missione e Tutti per 1 - 1 per tutti, La maschera di Zorro e The Legend of Zorro e i due film con Angelina Jolie dedicati alle avventure dell’eroina del celebre videogame Lara Croft, Tomb Raider e Tomb Raider - La culla della vita.

Come al solito, tutti i film citati saranno disponibili anche on demand su Sky e NOW.