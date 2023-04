Wonder Woman: Ana De Armas al posto di Gal Gadot nel DC Universe? L'attrice sui rumor

Con la cancellazione di Wonder Woman 3 e il reset del DCEU che darà spazio al nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, è sempre più in dubbio il ritorno di Gal Gadot nei panni di Diana Prince nei prossimi film del franchise cinematografico, così alcuni rumor indicano Ana De Armas come possibile sostituta dell'attrice. Ecco la sua risposta.

È stato durante un'intervista di WIRED per la promozione di Ghosted che è emerso l'argomento dell'interpretazione della leggendaria guerriera amazzonica. Una delle domande più scottanti di internet sull'attrice è se sarà lei la nuova Wonder Woman nel DCU di Gunn, ma la risposta dell'attrice sembra indicare che non è del tutto consapevole che il ruolo sia in palio, visto che ha risposto: "Beh, credo che Gal Gadot stia facendo un ottimo lavoro. Quindi penso che dovrebbe continuare a farlo".

Su queste pagine trovate già la nostra recensione di Ghosted.

Wonder Woman non è l'unico ruolo di supereroe di cui si è discusso quando si è tirata in ballo Ana De Armas: molti ritengono che sarebbe un'ottima Zatanna, una maga da palcoscenico con poteri mistici. Dato che negli ultimi tempi l'attrice è sempre sulla cresta dell'onda, dopo la nomination all'Oscar per Blonde e l'attesa per il film spin-off di John Wick, Ballerina, che la vedrà protagonista, sembra inevitabile una sua futura incursione nel mondo dei cinecomic.

Per quanto riguarda il casting del nuovo Superman, James Gunn ha rivelato di avere già in mente degli attori per il successore di Henry Cavill.

Dopo il licenziamento di Henry Cavill come Superman e i dubbi sul ritorno di Gal Gadot come Wonder Woman, il nome di Ana de Armas è sempre più sulla bocca di tutti. L'attrice ha dimostrato di essere in grado di sostenere i film d'azione, dopo averne dato prova in No Time to Die e in The Gray Man di Netflix. Anche il suo ultimo film, Ghosted, è un film d'azione in cui interpreta un'agente della CIA costretta a proteggere il suo ultimo appuntamento (Chris Evans).