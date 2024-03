Wonder Woman addio, Patty Jenkins conferma: 'La saga è finita, niente più terzo film'

Dopo aver annunciato a sorpresa di essere tornata a lavoro su Star Wars Rogue Squadron, la regista Patty Jenkins ha commentato anche lo stato di Wonder Woman 3, confermando quello che ormai era diventato un vero e proprio Segreto di Pulcinella.

Intervenendo al podcast Talking Pictures, la regista - che in precedenza aveva diretto Wonder Woman e Wonder Woman 1984 - ha confermato che Wonder Woman 3 non verrà più realizzato e che il franchise di Diana Prince con protagonista Gal Gadot "per il momento, ma probabilmente per sempre, è concluso". Alla domanda se ci sarebbe stato un terzo film su Wonder Woman con un altro regista, Patty Jenkins ha chiarito:

"No. Non sono interessati a fare Wonder Woman per il momento. Non è un compito facile quello che stanno portando avanti alla DC", ha continuato la regista. "James Gunn e Peter Safran devono seguire il proprio cuore e i propri piani, ed è giusto che sia così. Personalmente non so nulla di ciò che stanno pianificando, non ne faccio parte in alcun modo, l'unica cosa che so è che si tratta di una mole di lavoro enorme e non posso che augurargli buona fortuna."

Ricordiamo che i DC Studios hanno annunciato per il DCU Paradise Lost, una serie tv dedicata alle Amazzoni nella quale però non è chiaro se comparirà anche Diana Prince: a questo proposito, James Gunn ha negato che Elizabeth Debicki sarà Wonder Woman nel DCU.

