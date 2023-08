Wonder Woman 3, Variety smentisce Gal Gadot: 'James Gunn non farà il film'

È giallo sulla lavorazione del nuovo film Wonder Woman 3: in queste ore, infatti, la nota rivista Variety ha smentito le recenti dichiarazioni di Gal Gadot sul futuro della saga, confermando che il film non è in programma ai DC Studios di James Gunn.

Sulle pagine del magazine losangelino, che ha riportato in esclusiva la notizia della totale inesistenza di Wonder Woman 3 nella line-up di DCU, si legge: "Nonostante i recenti commenti di Gal Gadot secondo cui i capi della DC James Gunn e Peter Safran le hanno detto che avrebbero sviluppato Wonder Woman 3 insieme, le nostre fonti con conoscenza della situazione dicono a Variety che non è assolutamente così. Secondo le fonti, un terzo film di Wonder Woman non è in fase di sviluppo presso i DC Studios, né gli stessi James Gunn e Peter Safran hanno dei piani in questo momento per qualsiasi progetto riguardante Wonder Woman nel nuovo Universo DC che non sia dal già precedentemente annunciato Paradise Lost, una serie prequel per Max sul mondo della Amazzoni DC."

Ricordiamo che, in questi giorni, Gal Gadot aveva suggerito che Wonder Woman 3 sarebbe arrivato prossimamente nel DCU durante un'intervista con ComicBook: "Adoro interpretare Wonder Woman", aveva detto l'attrice. “James e Peter mi hanno assicurato che svilupperemo insieme il terzo film".

Vi terremo aggiornati sullo sviluppo di questa paradossale situazione.