Wonder Woman 3 è ufficiale: Patty Jenkins dirigerà l'ultimo film della trilogia

Nonostante i dubbi delle ultime settimane, sarà Patty Jenkins a dirigere il terzo film di Wonder Woman messo ufficialmente in sviluppo da Warner Bros. A rivelarlo è Variety, che ha reso nota la notizia appena due giorni dopo l'uscita del film nelle sale americane.

Nel dare l'annuncio, il chairman di Warner Bros. Toby Emmerich ha rivelato che si tratterà del capitolo finale di una trilogia: "Mentre i fan di tutto il mondo continuano ad abbracciare Diana Prince, a giudicare dalle forti performance di Wonder Woman 1984 nel suo weekend di apertura, siamo entusiasti di poter continuare la sua storia con la nostra reali Wonder Women - Gal e Patty - che ritorneranno per concludere la a lungo pianificata trilogia cinematografica."

Nonostante l'uscita in contemporanea su HBO Max, Wonder Woman 1984 è riuscito ad ottenere 16,7 milioni di dollari in 2.100 sale sparse in tutti gli Stati Uniti. "Wonder Woman 1984 ha infranto record e superato le nostre aspettative in tutte le principali metriche si visualizzazioni e abbonamenti nelle sue prime 24 ore sul servizio, e l'interesse che sta generando indica che ciò proseguirà ben oltre il fine settimana" ha aggiunto Andy Forssell, vicepresidente esectuvio Direct-to-Consumer di WarnerMedia. "Durante questi tempi difficili, è stato bello dare alle famiglia la possibilità di godersi questo edificante film in casa, dove la visione al cinema non era un'opzione."

Vi ricordiamo che il secondo film con protagonista Gal Gadot arriverà in Italia il prossimo 28 gennaio. Intanto, la star ha svelato uno speciale cameo di Wonder Woman 1984.