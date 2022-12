Wonder Woman 3, svelato il vero motivo dell'addio di Patty Jenkins alla saga di Gal Gadot

Il mondo di Hollywood è rimasto di sasso nella giornata di ieri quando l'Hollywood Reporter ha pubblicato una grossa anticipazione sui piani di James Gunn per il futuro dei DC Studios, che a quanto pare non prevederanno la realizzazione di Wonder Woman 3 di Patty Jenkins.

Un nuovo articolo pubblicato da The Wrap, però, ribalterebbe totalmente la situazione: secondo 'molteplici fonti' a conoscenza della situazione e interpellate dalla rivista, infatti, sarebbe stata Patty Jenkins a lasciare Wonder Woman 3 e non la Warner Bros / James Gunn e Peter Berg a cancellare il film. La regista, che ha diretto Wonder Woman e il sequel Wonder Woman 1984, la scorsa settimana avrebbe sottoposto all'attenzione dello studio il suo trattamento ufficiale per Wonder Woman 3, ma i nuovi co-ceo di Warner Bros. Film Group Michael De Luca e Pamela Abdy sarebbero rimasti poco impressionati. I dirigenti avrebbero quindi inviato a Patty Jenkins delle note per modificare Wonder Woman 3, modifiche che però la regista non avrebbe gradito. La separazione, dunque, sarebbe da imputare alle famose 'divergenze creative'.

The Wrap sottolinea anche che, sebbene la decisione di cancellare e/o bloccare questa iterazione di Wonder Woman 3 non sia stata presa da James Gunn e Peter Safran, entrambi i dirigenti DC Studios sarebbero stati d'accordo con il giudizio di De Luca e Abdy sul trattamento del film.

Inoltre pare che, mentre Gunn e Safran hanno ricevuto il mandato di rimodellare il franchise della DC, Warner Bros. Discovery ha comunque diverse opere in fase di 'lavori in corso' con le quali né Gunn né Safran hanno intenzione di interferire, secondo un insider. Tra questi il franchise di The Batman di Matt Reeves, il Superman di J.J. Abrams e Ta-Nehisi Coates e Joker 2 di Todd Phillips.

Nel frattempo, James Gunn ha risposto al leak sul futuro DC: secondo le informazioni pubblicate, l'autore presenterà il suo progetto definitivo alla Warner entro le vacanze di Natale.