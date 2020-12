Wonder Woman 3, il Superman di Henry Cavill potrebbe far parte del film: ecco perché

Patty Jenkins dirigerà anche il terzo film di Wonder Woman. Già si parla del capitolo numero 3, nonostante sia ancora inedito per i fan il secondo film, Wonder Woman 1984. Anche nel nuovo film su Diana Prince ci sarà Gal Gadot nei panni della protagonista e al suo fianco potrebbe esserci anche Superman, interpretato da Henry Cavill.

"Quello che trovo interessante di Wonder Woman è che lei e Superman sono i supereroi OG, il vero nord, molto semplici. Sono persone con superpoteri qui per salvare la giornata" ha dichiarato la regista.

Nonostante l'addio di Henry Cavill al personaggio, l'amore e la passione di Patty Jenkins per Superman potrebbe condurre l'attore a cambiare idea e tornare nei panni di Clark Kent.



"Penso che ci siano persone che fanno grandi film mash-up. Amo una storia singolare molto potente, non sai mai se succederà qualcosa che ci farà sentire come se fosse intrinseco alla storia ma non lo farei mai per nessun altro motivo" aveva dichiarato Jenkins.

In ogni caso rivedremo Wonder Woman interpretata da Gal Gadot e Superman interpretato da Henry Cavill nella Snyder Cut di Justice League, pronta per essere pubblicata su HBO Max nel mese di marzo 2021.



In attesa di scoprire se davvero la passione per Superman di Patty Jenkins potrà tramutarsi in un film con Wonder Woman e Superman, potete leggere la recensione di Wonder Woman e la recensione de L'uomo d'acciaio, entrambi facenti parte del DC Extended Universe.