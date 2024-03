Wonder Woman 3 si farà a una sola condizione: parola di Lynda Carter

Lynda Carter, interprete della principessa Diana nella serie originale dedicata a Wonder Woman, ha spiegato come, secondo il suo punto di vista, il terzo capitolo della saga sull’eroina verrà prodotto soltanto se ci sarà la giusta pressione da parte dei fan, ribadendo, comunque, come il personaggio meriti il giusto spazio all’interno del DCU.

Dopo aver condiviso quali sarebbero stati i piani per Wonder Woman 3, torniamo ad occuparci del terzo capitolo della trilogia, consapevoli del fatto che le possibilità che venga portato in scena siano ormai ridotte all’osso, per riportare le parole dell’attrice di Phoenix sulla realizzazione del terzo film della saga con Gal Gadot: “Non credo che vogliano farlo, a meno che non ci sia una pressione sufficiente da parte dei fan. Non credo proprio che abbiano intenzione di realizzarlo. E non capisco la scelta, perché mi sembra che Wonder Woman sia diversa dagli altri personaggi. Non è solo una supereroina. Il suo obiettivo è quello di trovare soluzioni pacifiche. Non è aggressiva per essere aggressiva. La sua è una storia diversa. Si tratta di forza interiore e forza esteriore. Non so perché l’abbiano cancellato, perché è un grande franchise”.

Quindi l’attrice ha concluso: “Era davvero interessante, meraviglioso e parlava di qualcosa di importante. Non era una cosa tipica”.

In attesa di capire quali saranno i piani di Peter Safran e di James Gunn per riportare il personaggio nel nuovo corso dell’universo cinematografico DC, vi lasciamo a una lista di cinque attrici che sarebbero perfette per la nuova Wonder Woman.

