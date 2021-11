Wonder Woman 3, secondo gli ultimi rumors Aquaman sarà nel film!

Patty Jenkins tornerà a dirigere Wonder Woman 3 con Gal Gadot pronta a vestire nuovamente i panni di Diana Prince. Secondo le ultime indiscrezioni però a lei si unirebbe anche Aquaman di Jason Momoa, i due sono stati visti insieme in Justice League del 2017.

Le notizie riportate dal sito That Hashtag Show provengono da una bozza di sceneggiatura e come molti fan sapranno, spesso gli script cambiano in corso d’opera per cui il tutto è da prendere con le pinze. Wonder Woman 3 è attualmente in fase di sviluppo e secondo il sito la trama si svolgerà nel presente e si concentrerà su Asteria (Lynda Carter) che cerca Diana e la recluta per aiutarla a trovare un vecchio alleato: Arion. Costui è un eroe sia di Themyscira che di Atlantide e in un certo senso collega i due mondi. Tuttavia, quando impazzisce, semina il caos su Themyscira e mira a distruggere anche Atlantide ed qui che entra in scena Aquaman.

Assente dalla sceneggiatura sembra essere Steve Trevor di Chris Pine, il suo personaggio ha avuto una chiusura con Diana in Wonder Woman 1984 e non ci sarebbe è nemmeno un flashback o qualsiasi altro riferimento a lui nella sceneggiatura. Come detto, queste informazioni potrebbero cambiare visto che la sceneggiatura è in fase di sviluppo, ma voi che cosa ne pensate di queste indiscrezioni? Fatecelo sapere nei commenti!