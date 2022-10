Wonder Woman 3, la sceneggiatura è pronta! Ma Patty Jenkins anticipa: 'Non sarà un finale'

In queste ore i fan DC stanno discutendo del chiacchierato e attesissimo ritorno di Henry Cavill come Superman in Black Adam, il nuovo cinecomix Warner Bros Discovery con protagonista Dwayne Johnson, ma nel frattempo dal Matera Film Festival sono arrivati importanti aggiornamenti su Wonder Woman 3.

A parlare del prossimo e misterioso film della saga di Diana Prince con protagonista Gal Gadot è stata nientemeno che la regista e sceneggiatrice Patty Jenkins, ospite del festival italiano. L'autrice ha raccontato di aver finito di scrivere tutta la storia di Wonder Woman 3 proprio in questi giorni, ma ha anche lasciato intendere che il terzo episodio della saga potrebbe non essere l'ultimo:

"Quando accettai di lavorare al primo film di Wonder Woman avevo giurato che ne avrei fatto solo uno, ma poi mi sono resa conto che avevo ancora molto da dire su questo personaggio e allora abbiamo fatto il capitolo due. E poi, finito il secondo, ero ansiosa di iniziare a lavorare al terzo! Ora mi sento realizzata, in un certo senso, perché fin dall'inizio avevo programmato un arco narrativo di tre film, quando vedrete il prossimo episodio vi renderete conto che c'è una storia che attraversa questi tre film molto diversi tra loro ma in qualche modo legati direttamente. Eppure, mentre la scorsa settimana finivo la sceneggiatura di Wonder Woman 3, ho capito che potrei essere interessata a vedere cosa succederà dopo. Non si sa mai. Ci hanno espressamente chiesto di pensare a nuovi modi per fare altri film, ma non sai mai se succederà davvero. Personalmente amo lavorare con Gal Gadot, quindi vedremo".

A quanto pare dunque sembra che il futuro della DC Films passerà necessariamente anche per la saga di Wonder Woman, la cui popolarità potrebbe spingere Gal Gadot e Patty Jenkins a riunire le forze anche per nuovi capitoli dopo la conclusione della 'prima trilogia'. Il terzo episodio, lo ricordiamo, non ha ancora una data d'uscita, dunque rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.