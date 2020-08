Wonder Woman 3, quali sono i piani per il nuovo sequel con Gal Gadot?

Mentre Wonder Woman 1984 si prepara a fare il suo debutto in sala il prossimo ottobre (dopo un ultimo https://cinema.everyeye.it/notizie/wonder-woman-punto-lavorazione-film-lo-rivela-patty-jenkins-453815.htmlstop promozionale al DC FanDome), Patty Jenkins sta già pensando a che strada prendere con il terzo capitolo della saga.

Il già anticipato Wonder Woman 3 sarà infatti diretto nuovamente dalla talentuosa regista, che ai microfoni di Screen Rant avrebbe rivelato di voler voltare pagina e iniziare un altro capitolo della storia di Diana Prince, portandola in una direzione decisamente diversa.

Se in Wonder Woman Diana era alla scoperta di se stessa, "Il secondo film deriva dal fatto che io sia una sua fan, e una fan dei film sui supereroi, che voleva ciò che non aveva ancora avuto: vedere Wonder Woman lì fuori, in quel fo********mo mondo. Non [aveva più bisogno di] trovare se stessa. Ora volevo vedere quella f******a Wonder Woman".

Così, per il terzo "C'è ancora qualcosa che voglio vedere, che rispecchia molto il suo personaggio e ciò che rappresenta, ed è qualcosa che mi fa dire 'Oooh'" rivela "C'è ancora un capitolo di Wonder Woman che non abbiamo ancora visto, e che non aveva senso mostrare in questo film, e nemmeno nell'ultimo".

A cosa si starà riferendo, nello specifico, Patty Jenkins?

Da quel che abbiamo appreso finora, Wonder Woman 3 dovrebbe essere ambientato nell'era moderna, e dovrebbe presentarci una Diana più simile a quella che abbiamo visto anche in Batman v. Superman e Justice League. Quanto, però, non ci è ancora dato dato saperlo.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.