Wonder Woman 3, Patty Jenkins: 'Non ho lasciato volontariamente' La replica di James Gunn

Secondo i rapporti Patty Jenkins avrebbe lasciato Wonder Woman 3 dopo aver rifiutato delle note ricevute da Warner Bros in merito al trattamento per la storia del film, che sempre stando ai rumor anche James Gunn e Peter Safran avrebbero bocciato.

Parlando della vicenda, e nello specifico delle sue idee proposte ma poi bocciate per Wonder Woman 3 e della conseguente decisione di allontanarsi volontariamente dal progetto, la regista ha scritto sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter (come potete vedere nel post in calce all'articolo): "Non mi sono mai allontanata volontariamente da Wonder Woman 3. Ero aperta ad ogni modifica e cambiamento da apportare, ma ad un certo punto ho capito che non c'era niente che potessi fare per il progetto. La DC è ovviamente sotto pressione per i grossi cambiamenti che deve apportare, quindi capisco che queste decisioni siano difficili ora come ora". La regista ha anche aggiunto che "non volevo che il bellissimo viaggio con Wonder Woman finisse su una nota stonata."

Non si è fatta attendere la risposta di James Gunn, che ha risposto sempre su Twitter: "Posso attestare che tutte le interazioni mie e di Peter con te sono state solo piacevoli e professionali". Da notare sottolineare, comunque, che sebbene Gunn e Safran abbiamo probabilmente convalidato la decisione di cancellare Wonder Woman 3, secondo quanto riportato la bocciatura del progetto sarebbe arrivata direttamente dai leader della Warner Bros. Pictures Michael DeLuca e Pamela Abdy.

Ricordiamo che James Gunn dovrebbe comunicare a Warner Bros Discovery i suoi piani per il futuro dei DCU entro le feste natalizie, dunque rimanete sintonizzati.