Wonder Woman 3, Patty Jenkins fa chiarezza: 'Sarà una storia contemporanea'

Nei giorni precedenti all'uscita di Wonder Woman 1984, purtroppo ancora inedito in Italia, la regista Patty Jenkins aveva gettato in allarme i fan del franchise con Gal Gadot tramite alcune dichiarazioni incerte relative al suo futuro.

Per più di un'occasione e con diverse testate giornalistiche la regista aveva infatti ribadito di non essere sicura di un suo ritorno per un eventuale capitolo, solo per vedersi 'sbugiardata' qualche ora dopo il lancio di Wonder Woman 1984, quando Warner Bros. ha ufficializzato Wonder Woman 3 con la Jenkins ovviamente confermata dietro la macchina da presa.

Ora in una nuova intervista la Jenkins ha cercato di fare chiarezza sul progetto, su cosa i fan possono aspettarsi e su eventuali ritorni.

"Ho le mie ragioni per aver reso ambiguo il finale, ma la verità è che non so ancora se ci sarà spazio per un ritorno dei due villain, Max Lord e Cheetah. Lo scopo del terzo episodio non è quello di continuare ad esplorare il passato, perché bisogna andare avanti. Sarà decisamente una storia contemporanea. Questo è tutto quello che posso dire."

Ricordiamo che qualche settimana fa Patty Jenkins è stata anche annunciata come regista del nuovo film della saga di Star Wars, Rogue Squadron.

Per altre letture: