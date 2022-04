Wonder Woman 3, novità da Gal Gadot: ecco a che punto sono i lavori

Dopo aver anticipato quando inizieranno le riprese di Wonder Woman 3, la protagonista della saga cinematografica della DC Films Gal Gadot è tornata ad aggiornare sul terzo capitolo della supereroina amazzone.

In una nuova intervista promozionale con Forbes, l'attrice israeliana ha dichiarato: "Stiamo parlando approfonditamente della storia, siamo nel bel mezzo della stesura della sceneggiatura e ci troviamo nel punto in cui tutti gli ingranaggi iniziano a muoversi all'unisono e sono super, super entusiasta: non vedo l'ora che i fan possano venire al cinema per vedere Wonder Woman 3".

Si prevede che il terzo film di Wonder Woman, dopo il primo capitolo ambientato ai tempi della prima guerra mondiale e un sequel con gli anni '80 a fare da sfondo, porterà la protagonista nel presente, dove potrebbe interagire con altri eroi dell'Universo DC. Gal Gadot ha interpretato il ruolo di Wonder Woman per la prima volta in Batman v Superman, e ha indossato l'iconico costume della supereroina amazzone anche in Justice League di Zack Snyder, con la director's cut uscita nel 2021 che ha anche scavato più a fondo nella mitologia di Themyscira.

Ricordiamo che Gal Gadot ha un'agenda a dir poco fittissima: oltre al threequel di Wonder Woman, prossimamente la star sarà vista nei sequel di Red Notice per Netflix, nel remake live-action di Biancaneve per la Disney e anche nel remake di Cleopatra, inizialmente annunciato per la regia di Patty Jenkins ma successivamente assegnato a Kari Skogland.