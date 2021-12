Wonder Woman 3, Lynda Carter ricrea la sua iconica posa e il web impazzisce

Come rivelato al DC FanDome di quest’estate, Lynda Carter riprenderà il ruolo di Asteria nel prossimo Wonder Woman 3, con Gal Gadot che tornerà nel celebre ruolo della supereroina. Carter ha fatto impazzire i fan recentemente ricreando l'iconica posa della sua Wonder Woman.

Le due attrici si sono dette entusiaste di avere la possibilità di tornare a lavorare insieme nel trequel con Patty Jenkins che dirigerà Wonder Woman 3. Questa domenica, Carter ha partecipato al CNN Heroes: An All-Star Tribute, un evento dedicato a onorare le persone più meritevoli tenutosi a New York City, e nel farlo ci ha ricordato perché lei stessa è un'iconica supereroina ricreando la sua leggendaria posa da Wonder Woman.



La quindicesima cerimonia annuale, che si è svolta presso l'American Natural History Museum, ha visto Carter posare sul red carpet con le mani sui fianchi, proprio come faceva quando interpretava Diana nella serie TV negli anni '70. Il Daily Mail ha condiviso le foto dell'evento, che potete vedere in calce alla notizia.



L’attrice è tornata nel DC Universe per Wonder Woman 1984 del 2020, in cui è apparsa nella scena post-crediti del sequel nei panni dell'antica guerriera Asteria, che è stato rivelato vive tra gli umani usando i suoi poteri a fin di bene. Il pubblico non vede l'ora di saperne di più sul suo personaggio e gli intrecci che si dipaneranno nel terzo capitolo del franchise. Vi lasciamo con la nostra recensione di Wonder Woman 1984 in attesa di nuovi dettagli sul prossimo film.