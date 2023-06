Wonder Woman 3: Gal Gadot parla del futuro della sua carriera

L’universo cinematografico DC è stato stravolto dall’arrivo sulla plancia di comando di James Gunn e Peter Safran con progetti che erano stati messi in cantiere e che potrebbero essere abbandonati. Uno dei progetti più a rischio è quello legato al franchise di Wonder Woman. Gal Gadot si è espressa in tal senso parlando della sua carriera post DC.

Abbiamo già parlato dei rumor che vorrebbero Ana De Armas al posto di Gal Gadot in Wonder Woman 3 come parte della ristrutturazione della saga che James Gunn avrebbe cominciato a programmare.

In un’intervista con Total Film Magazine, l’attrice israeliana ha parlato della sua carriera e in particolare del prosieguo del suo lavoro, anche lontano dalle produzioni DC: “Per me, iniziare e sviluppare storie che mi appassionano, è una cosa incredibile. Il fatto di non dover stare ferma a casa ad aspettare la prossima offerta di lavoro mi fa sentire forte. Mi piace farlo, mi mantiene viva. Non mi dedicherò solo ai miei progetti la ma lavorerò ancora come attrice sotto contratto. Però il fatto di poter andare avanti nel raccontare le storie che mi appassionano, da idee che ho concepito o da idee che di persone che trovo affascinanti e con cui voglio collaborare, è una cosa incredibile”.

Lo script presentato da Patty Jackson per Wonder Woman 3 è stato rifiutato dalla nuova direzione, portando al divorzio della regista con la DC e mettendo in pericolo il futuro del franchise dell’eroina.

Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire che fine farà Wonder Woman 3 e che direzione prenderà l’universo cinematografico della DC, sicuri, in ogni caso, che la stella di Gal Gadot continuerà a splendere sul panorama Hollywoodiano.