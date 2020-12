Wonder Woman 3, Gal Gadot dice che non c'è ancora niente di ufficiale

In America l'attesissimo Wonder Woman 1984 uscirà tra due giorni, il 25 Natale, sia al cinema che su HBO Max, primo film della major che darà inizio al modello di distribuzione ibrida che dovrebbe continuare almeno per tutto il 2021, e comunque in casa DC Films si starebbe già lavorando a Wonder Woman 3.

Questo, almeno, era quanto riferito dalla stesa regista dei cinecomic, Patty Jenkins, che sosteneva di "aver sempre pensato a Wonder Woman come a una trilogia" e che stava già pensando a una storia per il terzo capitolo. Durante una recente intervista con Variety, però, Gal Gadot, interprete della supereroina, ha ammesso che non c'è ancora niente di ufficiale al riguardo, anche se lei sarebbe ovviamente super disponibile a tornare nei panni di Diana.



Queste le sue parole: "Al momento non abbiamo idea se arriverà o meno un terzo film. Non si sa mai. Mi piacerebbe sicuramente farne un altro se la storia fosse fantastica, e ovviamente sempre diretto da Patty. Ma non lo so, onestamente. Dovremo aspettare e vedere cosa succederà. Ma un terzo capitolo sarebbe una bella chiusura per la saga di Diana".



Vi ricordiamo che Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il prossimo 28 gennaio, sempre che ai cinema venga permessa la riapertura su territorio nazionale.