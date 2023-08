Wonder Woman 3, Gal Gadot sul futuro della saga: Patty Jenkins tornerà alla regia?

Dopo aver confermato che Wonder Woman 3 è in sviluppo in collaborazione con James Gunn in vista del reboot del DCU, l'attrice Gal Gadot ha rivelato nuovi dettagli sul prossimo capitolo della saga della supereroina DC.

In una nuova intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo film Netflix Heart of Stone con il sito web israeliano Kan.org, intervista registrata prima dell'inizio dello sciopero SAG, Gal Gadot ha ribadito i piani per lo sviluppo di nuovo film di Wonder Woman, che secondo le indiscrezione sarà una sorta di 'soft-reboot' piuttosto che un sequel diretto delle puntate precedenti, dichiarando che la regista Patty Jenkins non tornerà alla guida del progetto: "Stiamo sviluppando un terzo film su Wonder Woman e vedremo cosa succede", conferma Gadot. "Nessuno mi ha mai parlato di cancellazione, anzi mi è sempre stato detto che il personaggio era in buone mani e che potevo stare tranquilla. Come saprete in precedenza avremmo dovuto girare un terzo film con Patty, la mia amata amica e regista di grande talento, ma ora non succederà".

L'esistenza di un nuovo film di Wonder Woman in sviluppo ora spiega i diversi camei di Gal Gadot nei recenti film DC come Shazam! Furia degli Dei e The Flash, con l'attrice praticamente unica sopravvissuta del vecchio DCEU di stampo snyderiano, ma essendo Wonder Woman 1984 il più grande flop box office della storia del cinema di supereroi si può capire la decisione di James Gunn e Peter Safran di cambiare rotta al franchise, pur mantenendo nel ruolo una star molto amata come Gal Gadot.

Ricordiamo che una serie di Max ambientata nei primi giorni di Themyscira è in lavorazione per "Capitolo 1: Dei e mostri" di DCU, anche se non è chiaro se la Wonder Woman di Gal Gadot sarà coinvolta in qualche modo.