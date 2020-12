Wonder Woman 3: per Gal Gadot il film servirà a chiudere il cerchio

Non sappiamo ancora in che modo il prossimo Wonder Woman 1984 si metterà in continuità con il film precedente, essendo ambientato in tutt'altra epoca storica, ma di certo il terzo film con protagonista Wonder Woman che arriverà prossimamente sempre per la regia di Patty Jenkins chiuderà il cerchio e un'ideale trilogia sul personaggio DC.

Ancora non c'è nulla di ufficiale sull'arrivo di un eventuale Wonder Woman 3, ma in una recente intervista Gal Gadot ha confermato il suo interesse a ritornare ancora nel personaggio di Diana Prince per dare una chiusura esemplare a quella che diventerebbe una trilogia: "Non ne abbiamo idea. Ma non si sa mai. Adorerei realizzarne un altro, se la storia sarà all'altezza e con Patty Jenkins alla regia ovviamente. Ma non saprei. Dovremmo aspettare di vedere cosa accadrà". Gadot ha poi aggiunto che un terzo film sarebbe "un modo carino per chiudere".

Di recente, la stessa Jenkins aveva espresso perplessità su un suo ritorno alla regia di un terzo capitolo su Wonder Woman: "Ho preparato l'intera storia per Wonder Woman 3, una storia di cui eravamo super eccitati. Ma non mi sono mai sentita così prima di un film ... In un certo senso, non credo che lo farò e quindi devo aspettare e vedere cosa provo. Con Wonder Woman 1984 c'erano delle cose di cui volevo parlare e sapevo in anticipo quali argomenti volevo trattare, ma adesso no. Quindi ora non ne sono così sicura. Sono cambiate così tante cose nel mondo".

In precedenza, la Jenkins aveva confermato di aver già iniziato a sviluppare Wonder Woman 3, oltre ad un film spinoff sulle Amazzoni che avrebbe colmato il divario tra il secondo e il terzo episodio della saga di Wonder Woman, che sarebbe stato ambientato nel presente.

Intanto, ecco le prime recensioni della critica su Wonder Woman 1984, che debutterà domani negli Stati Uniti.