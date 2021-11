Wonder Woman 3, Gal Gadot felice della presenza di Lynda Carter:'Mi ha fatto da guida'

Alla fine dello scorso anno è stato annunciato che Gal Gadot avrebbe ripreso il ruolo di Diana Prince/Wonder Woman in un terzo capitolo diretto da Patty Jenkins. In Wonder Woman 1984 ha fatto la sua comparsa anche Lynda Carter, storica interprete di Wonder Woman nella serie tv degli anni '70, nei titoli di coda del film.

Carter ha interpretato Asteria, una leggendaria guerriera amazzone rimasta nel mondo degli uomini mentre Zeus ha creato Themyscira.

All'ultimo DC FanDome, Patty Jenkins ha dichiarato che Carter avrà un ruolo più ampio in Wonder Woman 3 e Gadot ha espresso la sua felicità sulla presenza dell'attrice nel cast.



"Prima di tutto Lynda mi ha fatto da guida fin dal primo momento in cui sono stata scelta per il ruolo di Wonder Woman. Era sempre lì a parlare con me, a darmi consigli e tutto il resto; è una vera campionessa su quanto fatto da Patty e me ed è stato così bello riuscire a trovare l'opportunità giusta per includerla nell'ultimo film e anche nel terzo" ha dichiarato Gadot.



"E questa volta è ancora meglio. La adoro moltissimo. Teneramente" ha concluso. Pochi giorni fa Gal Gadot ha fornito un aggiornamento su Wonder Woman 3, spiegando che la lavorazione è ancora alla fase della scrittura della sceneggiatura.



A fine ottobre la star aveva dichiarato di essere molto grata di lavorare con Lynda Carter anche nel terzo capitolo della saga diretta da Patty Jenkins.