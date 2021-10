Wonder Woman 3, Gal Gadot entusiasta di lavorare con Lynda Carter: 'mi sento grata'

Durante il DC FanDome la regista Patty Jenkins ha confermato Wonder Woman 3 ed ha annunciato che Lynda Carter sarà presente in un ruolo più importante scatenando la gioia dei fan sui social.

L’attrice ha vestito i panni di Wonder Woman nella serie tv omonima andata in onda dal 1975 al 1979. In Wonder Woman 1984, Carter è apparsa nei titoli di coda nei panni di Asteria, una leggendaria guerriera amazzone che è rimasta nel mondo degli uomini mentre Zeus ha creato Themyscira. Se non l'avete ancora fatto, leggete la nostra recensione di Wonder Woman 1984.



Dal momento che in quella scena non era presente Gal Gadot, la star ha recentemente dichiarato a Entertainment Tonight di essere entusiasta di poter finalmente lavorare con Carter.



“Sìì! La cosa più sorprendente, a parte il fatto che posso indossare di nuovo il costume, il costume di Wonder Woman e entrare nei suoi stivali, è il fatto che posso lavorare con i miei fantastici collaboratori e lavorare di nuovo con Patty Jenkins e Lynda, e io sono super grata per questo" ha detto a EW Gadot come potete vedere nel video in calce alla notizia.



"Siamo super entusiasti di Wonder Woman 3", ha detto Jenkins al DC FanDome. "Gal, è dispiaciuta di non essere qui, è la persona più impegnata al mondo con ora tre bambini piccoli e le riprese, è così dispiaciuta di non poter essere qui. Ma siamo tutti molto eccitati per alcune cose in arrivo in Wonder Woman 3".

Carter ha aggiunto: "Chi avrebbe mai pensato che in questo momento della mia vita che questo dono si sarebbe presentato a me, è così bello. È molto più di un personaggio di un fumetto, è un'idea e un'essenza". Alla fine dello scorso anno, è stato annunciato per la prima volta che Gadot sarebbe tornata per il terzo film di Wonder Woman e il progetto sembra procedere spedito, non ci resta che attendere per saperne di più al riguardo.