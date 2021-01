Wonder Woman 3, Gal Gadot auspica una chiusura con il terzo film del franchise

Dopo un'attesa piuttosto lunga, Wonder Woman 1984 ha debuttato nei cinema americani e su HBO Max. Nonostante sia uscito da poco la percezione di molti fan è che il secondo film sia ormai il passato e l'attenzione si concentra già sul terzo confermato capitolo. Gal Gadot ha appena rilasciato un'intervista al podcast di Variety. Ecco le sue parole:

"Dovremo aspettare e vedere. Volete vedere un terzo film, voglio vedere anche un terzo film per avere una bella chiusura" ha dichiarato l'attrice.

Non è chiaro che tipo di 'chiusura' auspicherebbe nello specifico Gal Gadot e soprattutto se l'auspicio riguarda il suo personaggio, Diana Prince, oppure il franchise di Patty Jenkins.



"Mentre i fan di tutto il mondo continuano ad abbracciare Diana Prince, trainando la sua tenace performance nel fine settimana d'apertura di Wonder Woman 1984, siamo entusiasti di poter continuare la sua storia con le nostre 'Wonder women' nella vita reale, Gal [Gadot] e Patty [Jenkins], che torneranno a concludere la trilogia cinematografica a lungo pianificata" ha dichiarato Toby Emmerich, capo della Warner Bros., quando venne confermata la produzione di Wonder Woman 3.

Nelle scorse settimane, Patty Jenkins ha dichiarato che Wonder Woman 3 sarà una storia contemporanea, cercando di chiarire un aspetto fondamentale della trama del terzo film.

