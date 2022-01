Wonder Woman 3, Gal Gadot aggiorna sul film: 'stiamo scrivendo la sceneggiatura'

Gal Gadot è reduce dal successo di Red Notice su Netflix ma tornerà molto presto a vestire i panni di Diana Prince in Wonder Woman 3, l’attrice infatti ha svelato in una recente intervista a che punto sono i lavori e quando potrebbero iniziare le riprese del terzo capitolo.

Gadot è apparsa sulla copertina di InStyle questo mese e ha parlato dei diversi aspetti della sua carriera. I fan della DC sono ovviamente molto interessati a quella parte di carriera che riguarda Wonder Woman, l'attrice ha rivelato che probabilmente le riprese di Wonder Woman 3 inizieranno tra un anno e mezzo circa da oggi.

È ufficiale il fatto che Patty Jankis dirigerà Wonder Woman 3 ma la sceneggiatura è al momento ancora in lavorazione, come riferito da Gadot. Il secondo capitolo del franchise, Wonder Woman 1984, ha subito dei ritardi a causa della pandemia e probabilmente anche il terzo capitolo dovrà fare i conti con la situazione globale. Ma niente paura, se desiderate rivedere Diana sul grande schermo secondo gli ultimi rumors ciò potrebbe accadere presto anche se non nel suo film da solista. In effetti, Wonder Woman potrebbe apparire in uno o più film nei prossimi due anni mentre l'universo DC continua a crescere sempre di più.



Gadot ha avuto un terzo figlio da poco e ha spiegato alla rivista che avere un programma di riprese è fondamentale per la sua vita privata e lavorativa al momento. "Se c'è una cosa che non mi piace di questo business, è che di solito non sai quando o dove sarà il prossimo progetto. Una volta che sei madre e hai figli, devi pianificare le cose." Gadot in precedenza si è detta anche molto grata di poter lavorare con Lynda Carter nel prossimo capitolo. La data di uscita di Wonder Woman 3 non è stata ancora annunciata, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.