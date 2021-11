Wonder Woman 3, Gal Gadot aggiorna sul nuovo capitolo: 'stiamo scrivendo la sceneggiatura'

Dopo il successo di Wonder Woman 1984 dell'anno scorso, una nuova avventura con protagonista Diana Prince è in fase sviluppo con il terzo capitolo del franchise che riporterà Gal Gadot nei panni della supereroina. Ma a che punto sono i lavori? È stata la stessa attrice a fornirci nuovi dettagli.

Intervistata da Variety durante la premiere di Red Notice, trovate il video in calce alla notizia, alla domanda su quando potremmo vedere il ritorno di Diana sul grande schermo, la star ha rivelato: "Non posso ancora dirtelo, ma stiamo lavorando alla sceneggiatura. Non posso rivelare niente perché della gente scenderebbe giù dai tetti per portarmi via" ha scherzato.



La regista Patty Jenkins e Gal Gadot sono destinate a tornare con la cineasta, che finora ha diretto entrambi i film del franchise di Wonder Woman, che aveva messo in dubbio il suo ritorno per un terzo film a causa della controversa strategia di rilascio in streaming della Warner Bros. di Wonder Woman 1984. Tuttavia Jenkis ha confermato il suo ritorno alla regia di Wonder Woman 3 durante il recente evento DC FanDome. Anche Lynda Carter tornerà in Wonder Woman 3 nel ruolo di Asteria per la gioia di Gadot che si è detta entusiasta di tornare a lavorare con la collega.



Chiaramente le riprese del film non sono ancora iniziate per cui Wonder Woman 3 non ha una data di uscita ufficiale confermata, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!