Wonder Woman 3, la conferma di Patty Jenkins: 'Siamo tutti super entusiasti'

Nonostante le fortune altalenanti del personaggio (soprattutto in termini di gradimento da parte della critica) DC sembra voler ancora puntare su Wonder Woman per il futuro del proprio universo cinematografico: la conferma è arrivata durante il DC FanDome, con Patty Jenkins che ha parlato del terzo stand-alone sull'Amazzone di Gal Gadot.

La stessa regista che lo scorso anno aveva definito Wonder Woman 3 una storia contemporanea, infatti, ha confermato durante l'evento DC l'avanzamento dei lavori sul film, definendosi inoltre particolarmente entusiasta, al pari della protagonista del film, di quanto girato finora.

"Siamo tutti super entusiasti di Wonder Woman 3. Anche Gal Gadot, che è molto dispiaciuta di non essere qui oggi, ma lei è una delle persone più impegnate del mondo, tra le riprese e tre bambini piccoli. Siamo tutti davvero, davvero eccitati per ciò che sta venendo fuori con Wonder Woman 3" sono state le parole di una Patty Jenkins decisamente ottimista.

C'è naturalmente grande curiosità intorno a quello che sarà il futuro di un personaggio finora parecchio legato all'immaginario costruito da Zack Snyder: vedremo, dunque, che direzione prenderà DC ora che i ponti con lo SnyderVerse sembrano definitivamente caduti. A tal proposito, la stessa Gal Gadot aveva parlato di possibile chiusura con Wonder Woman 3.