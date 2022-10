In attesa di Wonder Woman 3, arriva il cofanetto Wonder Woman 1984 Comic Edition

Oltre al cofanetto di James Bond Licenza di Uccidere e la prima edizione del dvd di Harry Potter 20esimo anniversario, Warner Bros. si prepara a portare in Italia anche la Comic Edition di Wonder Woman 1984, secondo capitolo della saga DC Films con Gal Gadot.

Dopo il successo di The Batman, l’amata supereroina dei fumetti DC Comics entra a far parte della speciale collana con un prezioso ed imperdibile cofanetto da collezione: disponibile in versione 4K Ultra HD + Blu-Ray, il nuovo packaging esclusivo contiene al suo interno il poster da collezione e l’esclusivo comic book "Wonder Woman – Terra Uno", una delle più affascinanti riletture delle origini di Wonder Woman. Il cofanetto sarà disponibile dal 13 ottobre, in calce all'articolo potete vedere un'immagine in anteprima.

In Wonder Woman 1984 , diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l’intervento di Wonder Woman riuscirà a salvarlo. Questo nuovo capitolo vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ’80, un’epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. Nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, Diana mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Ma adesso, la protagonista dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo di vita, mentre è alla caccia di due nuovi e formidabili nemici: Max Lord e Cheetah. Tra i protagonisti del film anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig in quello di Cheetah, Pedro Pascal è Max Lord, Robin Wright è Antiope e Connie Nielsen è Hippolyta.

