Wonder Woman 2: scritturato Pedro Pascal di Narcos in un ruolo "chiave"!

La Warner Bros. e la DC Films hanno scritturato l'attorenoto per aver recitato in Narcos, per il cast del cinefumetto Wonder Woman 2. Il suo pare sarà un ruolo fondamentale.

Nonostante lo studio non abbia riscosso il successo sperato finora, con i prodotti a tema supereroistico, di certo Wonder Woman di Patty Jenkins, uscito in sala quasi un anno fa, ha illuminato un po' la strada ed è andato talmente bene, che subito è stato ordinato un sequel. La pellicola con protagonista Diana Prince, interpretata dalla statuaria Gal Gadot, ha infatti guadagnato un brillante 821 milioni di dollari al botteghino mondiale, segnando di fatto un successo senza precedenti per un cinecomic con protagonista una donna.

Variety ha riportato dunque la notizia che l'attore Pedro Pascal (Narcos, Kingsman: Il cerchio d'oro, Il trono di spade) è stato scritturato per interpretare un ruolo chiave. Tuttavia, ulteriori dettagli su chi interpreterà Pascal - che si tratti di un personaggio della DC Comics o originale, creato appositamente per il film - e di come il suo ruolo si inserisca nella storia, sono sconosciuti in questo momento. Pascal e Patty Jenkins hanno già lavorato insieme al film TV, Exposed.

Poco si sa del sequel di Wonder Woman della Warner Bros in questo momento. Oltre a tornare come regista, la Jenkins si è anche assunta il compito di co-scrittura della sceneggiatura, collaborando con Geoff Johns allo script. Mentre i dettagli ufficiali sulla storia del sequel sono scarsi, abbiamo appreso che Wonder Woman 2 sarà ambientato negli anni '80, durante gli ultimi giorni della Guerra Fredda, e sarà caratterizzato dal ritorno di Chris Pine nei panni di Steve Trevor. Non importa come Steve Trevor riesca a tornare per il sequel, Diana avrà bisogno di più alleati possibile.

Curiosi di vedere la seconda "puntata" di Wonder Woman? Il film arriverà in sala alla fine del 2019.