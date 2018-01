Wonder Woman 2 sarà il primo film ad adottare le linee guida contro le molestie sessuali

Il cinecomic Wonder Woman 2 , diretto dae interpretato dalla giunonica, sarà il primo film di Hollywood ad adottare le linee guida contro le molestie sessuali. Lo scandalo è partito dopo la rivelazione delle molestie operate per molti anni dal produttore Harvey Weinstein.

Sin dal momento in cui l'universo di supereroi condiviso di Warner Bros. e DC Films ha iniziato a prendere forma - con Batman V Superman: Dawn of Justice - il franchise ha ricevuto feedback altalenanti. Dalla scarsa performance di Batman V Superman e Suicide Squad, alla controversia sulle riprese di Justice League, tutto ha contribuito a portare i fan ad essere un po' meno attratti dalle vicende attuali dei supereroi DC. Tuttavia, una speranza è arrivata, l'anno scorso, con l'uscita di Wonder Woman film diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot che, con grazia e potenza, ha vestito i panni di Diana Prince.

La Warner Bros. ha annunciato pertanto un sequel di Wonder Woman al Comic-Con International di San Diego la scorsa estate, aggiungendovi anche una piccola sorpresa bonus: Patty Jenkins tornerà infatti alla regia e il film ha già una data d'uscita: il 1 novembre 2019. La supereroina interpretata da Gal Gadot è probabilmente la caratterizzazione più popolare dell'attuale franchise DCEU, nonostante il film del 2017 sia il primo lungometraggio live-action mai fatto del personaggio. Wonder Woman ha segnato un inizio nel quale in molti speravano: ha sdoganato un genere (quello dei supereroi in gonnella), ed è stata acclamatissima; adesso, Diana Prince, farà nuovamente la storia.

Rebecca Keegan di Vanity Fair ha infatti riportato che i presidenti della Producers Guild of America hanno annunciato, durante la loro cerimonia di premiazione annuale questo weekend, che Wonder Woman 2 sarà il primo film ad adottare le loro linee guida anti-molestie, recentemente ratificate. Come riportato da Variety, il consiglio di amministrazione della PGA ha votato all'unanimità la ratifica delle nuove linee guida, che sono state poi rilasciate agli 8.200 membri dell'organizzazione. I presidenti del PGA Gary Lucchesi e Lori McCreary hanno parlato di queste linee guida:

“Le molestie sessuali non possono più essere tollerate nel nostro settore o nei ranghi dell'appartenenza alla Producers Guild. Forniamo una leadership chiave nella creazione e nel mantenimento di ambienti di lavoro costruiti sul rispetto reciproco, quindi è nostro obbligo cambiare la nostra cultura e sradicare questi abusi. Mentre il PGA è un'organizzazione di appartenenza volontaria, le linee guida anti-molestie del PGA sono sanzionate come pratiche da adottare per i nostri membri.”

La PGA ha iniziato a lavorare su queste linee guida dopo aver espulso il produttore Harvey Weinstein, lo scorso autunno, sulla scia delle accuse, ampiamente riportate dai media di tutto il mondo, sulla sua cattiva condotta sessuale. Tra le raccomandazioni del PGA ci sono la lotta contro le molestie sessuali prima dell'inizio della produzione di un film e di ogni stagione di un programma televisivo, oltre alla designazione di almeno due individui di generi diversi sul set a cui il cast e la troupe potranno segnalare molestie sessuali. Inoltre, la PGA ha invitato i produttori alla presa di coscienza su quali siano le dinamiche di potere presenti sul set e a proteggere, pertanto, i dipendenti, da potenziali ritorsioni sulla scia delle molestie sessuali denunciate.

Che sia il sequel di Wonder Woman il primo film ad adottare ufficialmente queste linee guida, ha sicuramente senso, considerando la posizione attuale del personaggio, che si pone come modello per ragazze e donne di qualsiasi parte del mondo. Naturalmente, questo potrebbe non essere necessariamente il motivo per cui sarà la prima pellicola ad adottare le linee guida. Comunque, lo ricordiamo, la Wonder Woman di Jenkins ha battuto tutti i record per ciò che riguarda i film diretti da donne, consolidando questo traguardo come un importante passo avanti per la rappresentazione di genere (ambito direttoriale), ad Hollywood.

Ora Wonder Woman 2 avrà la possibilità di dare l'esempio al resto di Hollywood adottando ufficialmente le linee guida anti-molestie del PGA.