Wonder Woman 2: rivelate alcune delle location dove verrà girato il sequel!

, con protagonista, ha guadagnato nel mondo 821 milioni di dollari ed è stato quindi immediatamente confermato il sequel. Alcuni dei luoghi che sono stati scelti per girare Wonder Woman 2, pare siano stati rivelati.

Omega Underground ha riportato la notizia che che il sequel tornerà a girare negli Stati Uniti alla fine di quest'anno. Inoltre, pare che la produzione tornerà anche ai Warner Bros. Studios di Leavesdon, in Inghilterra. Un luogo usato molto spesso per i film della Warner Bros., inclusi alcuni Harry Potter, Inception, Justice League e Il Cavaliere Oscuro. Gli studi contengono circa 50.000 metri quadrati di spazio, e i fan possono addirittura entrare a edere come sia stato realizzato Harry Potter, in un'area dedicata.

Al momento non si sa molto di Wonder Woman 2, ma di certo c'è che l'ambientazione sarà più in là nel tempo, rispetto alla origin story che già abbiamo visto, e le avventure di Diana Prince si svilupperanno nel periodo storico della Guerra Fredda. Forse tornerà anche Chris Pine, e vedremo in che ruolo.

Che ne dite? Siete curiosi di vedere come Patty Jenkins porterà sullo schermo la nuova avventura della bellissima Amazzone di Temyscira, in Wonder Woman 2? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.