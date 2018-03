Wonder Woman 2: le riprese potrebbero cominciare in estate

Il DC Extended Universe ha avuto un inizio alquanto complicato ma certamente il suo più grande successo si è rivelato essere, uscito nel 2017. Il film ha ottenuto recensioni positive, non da ultimo per l'incredibile performance di Gal Gadot, incassando 800 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un riscontro positivo dai fan.

Dato questo successo nessuno si sorprese quando la Warner Bros. annunciò il sequel, Wonder Woman 2, con un conseguente aumento del compenso per la regista del primo film, Patty Jenkins. Ora sembra che le riprese possano cominciare in estate e le prime notizie avevano suggerito che Patty Jenkins sarebbe tornata a girare ai Warner Bros. Studios di Leavesdon, in Inghilterra. Ora tuttavia sembra che la maggior parte delle riprese si svolgerà negli Stati Uniti.

In un'intervista dello scorso anno con Entertainment Weekly, Patty Jenkins aveva anticipato che il sequel sarebbe stato ambientato negli Stati Uniti:"Lei è Wonder Woman. Deve venire in America, è il momento".

Questa affermazione è supportata ora da Omega Underground, che fa sapere che il film si girerà all'interno e nei dintorni del District of Columbia e nel Nord della Virginia. Le riprese dovrebbero cominciare a giugno.

Il film sarà ambientato durante la Guerra Fredda e la trama negli Stati Uniti sarà sicuramente un'indicazione del mutevole equilibrio geopolitico. L'influenza del Regno Unito si è indebolita nel corso del XX secolo, con gli Stati Uniti che sono diventati una potenza mondiale sempre più dominante. Wonder Woman 2 sarà in grado di sfruttare al meglio la cornice della Guerra Fredda, che testerà la risolutezza e la fiducia nell'umanità da parte di Diana Prince.

Omega Underground nota che District of Columbia e la Virginia sono luoghi piuttosto importanti per l'America: a Washington D.C. ha sede la Casa Bianca mentre la C.I.A. ha sede in Virginia. Sembrano tutte indicazioni sulla possibile interazione di Diana con il governo degli Stati Uniti. Nel frattempo Kristen Wiig è stata confermata nel ruolo di Cheetah, uno dei nemici più iconici di Wonder Woman nei fumetti.

La reazione dei fan è stata contrastante ma Patty Jenkins finora non ha sbagliato un colpo. Se le riprese dovessero iniziare davvero a giugno i fan dovranno aspettarsi altre notizie a breve sul casting.