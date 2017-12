Wonder Woman 2: Patty Jenkins smentisce la notizia della nuova storia d'amore di Diana

"False assunzioni", così le ha chiamate la regista di. La donna al timone della storia su Diana Prince, dice di essere stata fraintesa, lei non ha mai detto cioè, che l'Amazzone interpretata da, avrà un nuovo amore in Wonder Woman 2 , prossimo progetto in lavorazione.

L'avevamo riportato proprio ieri, in questa notizia che trovate cliccando QUI: Patty Jenkins ha detto, in un'intervista, che Diana di Temyscira, in Wonder Woman 2, avrebbe avuto "un grande amore, di nuovo".

Probabilmente lei intendeva dire altro, e l'ha specificato in un paio di tweet. Tuttavia, la regista non se l'è presa più di tanto con chi ha fatto l'assunzione - che poi è venuta naturalmente in testa un po' a tutti, proprio per via delle parole nemmeno troppo criptiche da lei stessa pronunciate - perché ha ammesso che quanto ha dichiarato poteva essere frainteso.

Comunque, dal momento che su internet si è alzato un polverone su questa eventuale nuova storia d'amore, la regista ha deciso di chiarire via Twitter che non intendeva assolutamente dare un'informazione del genere, ecco cosa ha scritto:

"✔

@PattyJenks

Un po' di gente, compreso questo titolo, sembra aver completamente mal interpretato le mie parole, facendo false assunzioni basate su alcune vaghe dichiarazioni che io stessa ho fatto su una cosa della quale non posso rivelare assolutamente NULLA. Aspettate. ;)"

E poi ha aggiunto:



"✔

@PattyJenks

Ma comunque l'articolo mi è piaciuto, non voglio colpevolizzare l'autore per l'assunzione, per quanto erronea."

La frase incriminata che ha dato adito alla "mala interpretazione" è la seguente:

"Il film si concentrerà su quelli che per lei sono valori importanti, diversi da quelli che abbiamo visto finora, ma sempre fondamentali per la sua vita. La formula sarà simile, ma con un po' più di peso e profondità rispetto al primo film. Mi piace lavorare in questo modo, usando questa formula: raccontare qualcosa di qualcuno che è un personaggio solido, con un bel viaggio da seguire e, in conclusione, arrivare a rispondere alla grande domanda finale. E quindi è un po' così, perché lei è Wonder Woman, è qui e adesso si è completamente formata, è già un'eroina dall'inizio alla fine, sarà divertente, e ci sarà un'altra grande storia d'amore e un paio di nuovi personaggi che mi piacciono un sacco e che sono diversissimi da quelli dello scorso film."

Wonder Woman 2 uscirà il 1 novembre 2019.