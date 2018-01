Wonder Woman 2, Patty Jenkins: "Sarà un film totalmente differente dal primo capitolo!"

Dato l'enorme successo di Wonder Woman in patria, che lo ha decretato il terzo film con il miglior incasso USA del 2017 (412 milioni), era ovviamente solo questione di tempo prima dell'ufficializzazione di un sequel, che sappiamo adesso arriverà nel 2019 sempre diretto da, che rivela oggi le prime curiosità.

Nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Entertainment Tonight, infatti, la regista ha rivelato alcune novità sul secondo e attesissimo capitolo della avventure di Diana di Themyscira, interpretata dalla splendida Gal Gadot.



Queste le sue parole: "Stiamo realizzando un film totalmente diverso con molti elementi di unione, simile alle cose che abbiamo imparato ad amare ma con una propria identità, quindi non è un "due" per noi. È un'avventura completamente nuova della quale non potremmo essere più felici". Mesi fa circolavano voci che volevano il sequel ambientato negli anni '80, durante la Guerra Fredda, ma al momento non è stato confermato né smentito nulla.



Alla Jenkins è anche stato chiesto di un possibile cameo della Wonder Woman originale, la Lynda Carter dell'iconica serie televisiva, e la regista ha risposto: "Vedremo. Lynda è una delle persone più care per noi, è stata una grande guida e una grande amica. E in realtà abbiamo cercato disperatamente di coinvolgerla nel primo film, scoprendo però nello sviluppo che non avrebbe funzionato, quindi è sempre stata parte della famiglia di Wonder Woman. Non voglio anticipare nulla, ma proveremo a inserirla da qualche parte".



Vi ricordiamo che Wonder Woman 2 uscirà nelle sale a Novembre 2019.