Wonder Woman 2: le location di ripresa potrebbero indicare le origini di Cheetah!

Sono appena usciti nuovi dettagli sulle riprese di Wonder Woman e potrebbero, a tutti gli effetti, mostrarci (nel film), le origini della villain, Cheetah.

Quindi, al momento sappiamo che le riprese del secondo cinefumetto dedicato alle vicende di Diana Prince, l'Amazzone di Temyscira, saranno non soltanto ambientate - almeno per alcune riprese - negli anni '80, durante la Guerra Fredda, ma anche nell'africa dell'Ovest.

Secondo quanto riportato da Omega Underground, Wonder Woman 2 sarà infatti girato anche a Tenerife, nelle Isola Canarie. Non solo questo ci indica che potremo tornare a Temyscira ma, anche, che possa trattarsi di una sorta di origin story per la cattiva del film, Cheetah.

Questo perché è proprio lì che la Dottoressa Barbara Minerva si trasforma in Cheetah. Il debutto del personaggio, nei fumetti, risale al 1987, in Wonder Woman #7. Lei è una ricca esploratrice alla ricerca di artefatti africani. Ad un certo punto arriva nelle terre dove vive (quasi in totale isolamento), la tribù degli Urzkartaga. Quando quest'ultima viene attaccata, nel villaggio restano solamente l'alta sacerdotessa Chuma, e un collega della Dottoressa (oltre a lei, naturalmente). Quando Minerva viene a conoscenza del rituale che permette a Chuma di trasformarsi nella divinità cheetah degli Urzkartaga, le chiede di prendere il suo posto, e uccide il collega, per completare il sacrificio.

Non sappiamo ancora se nel film vedremo questo stesso rituale, tuttavia la location potrebbe effettivamente riferirsi alla origin story della villain.

Siete curiosi?

