Wonder Woman 2: Gal Gadot si allena con il personal trainer di Tomb Raider

L'attrice di, sembra intenzionata a cambiare la sua routine di allenamento per il sequel del cinecomic: ha infatti scelto di assumere lo stesso allenatore che ha lavorato con Alicia Vikander per Tomb Raider.

Wonder Woman 2 inizierà la produzione questa estate e la regista, Patty Jenkins, tornerà a dirigere il progetto e collaborerà alla sceneggiatura insieme a Geoff Johns e Dave Callaham.

Non si sa molto di Wonder Woman 2, a parte il fatto che il film sarà ambientato durante la Guerra Fredda e diventerà così un sequel del primo Wonder Woman e un prequel degli altri film del DCEU.

USA Today ha recentemente parlato con il trainer Magnus Lygdback per parlare della routine di allenamento che ha preparato per l'attrice Alicia Vikander - che interpreterà Lara Croft nel prossimo Tomb Raider. Durante l'intervista, Lygdback ha confermato che la Gadot è la prossima nella sua lista di celebrità da allenare. Gal Gadot aveva precedentemente lavorato con Hayley Bradley e Mark Twight per preparare Batman V Superman, Wonder Woman e Justice League.

Lygdback personalizzerà il piano fitness più adatto alle esigenze della Gadot, ma la routine di allenamento descritta nell'intervista di USA Today sembra aver messo in evidenza, per quanto riguarda il suo lavoro, una maggiore attenzione al potenziamento e alle arti marziali miste, con una minore attenzione alla fase cardio (diverso rispetto a ciò che sappiamo dei precedenti allenamenti di Gal Gadot, cioè). Il regime di Lygdback ha fatto meraviglie con la Vikander, chissà quale sarà il risultato sulla nostra Amazzone preferita?

Wonder Woman 2 arriva in sala il 1 novembre 2019.