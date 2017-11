Wonder Woman 2: Gal Gadot chiarisce i rumor su Brett Ratner

Come ormai saprete, il regista e produttoreè stato accusato di molestie sessuali da svariate attrici. Ratner è stato coinvolto, con la sua RatPac, nella produzione dei vari film della

E, secondo un rumor di qualche giorno fa, Gal Gadot sarebbe disposta a non tornare in Wonder Woman 2 qualora Ratner fosse ancora coinvolto nella produzione.

Intervistata a riguardo da ET, Gadot non conferma né smentisce i rumor ma spiega cosa pensa di tutta questa vicenda: "Molti hanno scritto cosa penso riguardo quanto è successo, e tutti sanno praticamente cosa ne penso. La verità è che ci sono tante persone che stanno lavorando a questi film e tutti concordano con lo stesso pensiero".

Wonder Woman 2 è stato anticipato al 1° novembre 2019.