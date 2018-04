Wonder Woman 2 filmerà alcune scene selezionate in IMAX

Wonder Woman 2 filmerà alcune scene con le telecamere IMAX. È un grande cambiamento rispetto al primo Wonder Woman, nessuna delle cui scene, è stata girato in quel formato. Ma è anche un passo verso il futuro, visto che Avengers: Infinity War del 2018 segnerà la prima volta che le telecamere IMAX verranno utilizzate per un intero film!

Al momento non si sa molto di Wonder Woman 2, ma di certo c'è che Kristen Wiig sarà una delle nuove aggiunte al cast nei panni della famosa villain Cheetah, e Pedro Pascal si vedrà anche lui in quello che, per il momento, è un ruolo misterioso - forse il ghepardo maschio?

La regista, Patty Jenkins, avrà dunque a disposizione non solo un nuovo cast per il suo secondo film su Diana Prince, ma anche delle nuove tecnologie da usare per girarlo, grazie all'IMAX!

Come rivelato in una trascrizione su Seeking Alpha, Greg Foster, capo del settore intrattenimento di IMAX, ha annunciato durante la campagna finanziaria 2017 della società che "le sequenze selezionate" di Wonder Woman 2 verranno girate con le macchine da presa IMAX. Seguirà quindi le orme di Justice League, in quanto la pellicola verrà parzialmente ripresa in un formato compatibile con IMAX.

Che ne pensate?

Sinossi di Wonder Woman: Prima ancora d’essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un’isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L’arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e... il suo vero destino.