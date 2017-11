Wonder Woman 2 anticipato al box-office statunitense

Come ormai saprete, la Warner Bros. Pictures ha dato il via libera ufficiale - nonché la priorità assoluta - a Wonder Woman 2 , il sequel targato DC Comics che vedrànei panni della supereroina.

La Warner Bros. aveva fissato l'uscita del cinecomic al 13 dicembre 2019. Però, successivamente, la Walt Disney Pictures ha posticipato la release di Star Wars - Episodio IX, diretto da J.J.Abrams, al 20 dicembre 2020.

Ora arriva la conferma che la Warner ha deciso di anticipare l'uscita di Wonder Woman 2, sempre diretto da Patty Jenkins, al 1° novembre 2019. In questo modo, il film non dovrà affrontare in maniera diretta il nuovo capitolo di Star Wars al botteghino statunitense.

In quella nuova data, il cinefumetto della DC dovrà affrontare - la settima successiva - Bond 25 e, intorno alla fine del mese, un nuovo film senza titolo della Marvel/Fox.