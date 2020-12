Wonder Woman 1984, dopo il weekend di Natale gli incassi salgono a 85 milioni

Dopo aver debuttato la settimana precedente in Cina e in altri mercati internazionali, negli Stati Uniti Wonder Woman 1984 è arrivato al cinema il giorno di Natale, ed è disponibile in streaming su HBO Max. Il sequel del cinecomic con Gal Gadot ha raggiunto anche paesi come Australia, India e Corea del Sud.

Gli incassi del weekend natalizio sono stati di 19,4 milioni di dollari a livello internazionale (sono circa 40 i paesi in cui Wonder Woman 1984 è uscito al cinema), che uniti a quelli, un po' deludenti, della scorsa settimana portano il totale a 68,3 milioni. Il bilancio sale a 85 milioni di dollari contando anche quelli del mercato domestico.

Su Rotten Tomatoes, invece, il film di Patty Jenkins aveva debuttato con un incoraggiante punteggio dell'86%, che però in pochi giorni ha già subito una discesa ed è attualmente assestato sul 65%. Tra gli aspetti più discussi di Wonder Woman 1984 vanno citate senza dubbio le critiche per la CGI di Cheetah, oltre che per la decisione di Warner Bros. di pubblicare il film su HBO Max in contemporanea con l'uscita nelle sale. Una scelta inevitabile, quest'ultima, secondo Gal Gadot. "Se un anno fa mi avessero detto che sarebbe andata così, mi sarei arrabbiata molto" ha spiegato recentemente l'attrice a Digital Spy. "Ma la verità è che non c'erano altre opzioni migliori [...] Arrivati a un certo punto dici: Ok, voglio solo che la gente veda il film."