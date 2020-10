Wonder Woman 1984, Warner Bros. vuole ancora uscire a Natale: ci riuscirà?

Warner Bros. sta lavorando per mantenere l'ultima data d'uscita fissata ufficialmente per Wonder Woman 1984, previsto nelle sale il 25 dicembre. Tuttavia la difficoltà legata alla pandemia di Coronavirus e i conseguenti rinvii di produzioni e uscite, anche alla luce della chiusura dei cinema, sta rendendo le cose molto complicate.

Wonder Woman 1984 ha subito direttamente gli effetti del COVID-19, con un primo rinvio dal 2019 al giugno 2020, passando da ottobre e arrivando fino alla data ufficiale odierna: 25 dicembre 2020.

Gli analisti considerano un'utopia l'eventualità che Warner Bros. riesca a rispettare la data.



Non sembrano dello stesso avviso i diretti interessanti. Ann Sarnoff, CEO di WarnerMedia Studios e Networks Group ha confermato che lo studio si sta attivando per mantenere possibile l'uscita a dicembre, tenendo d'occhio le condizioni dei cinema e prendendo una decisione definitiva nelle prossime settimane.

"Si tratta davvero di come gli Stati Uniti riapriranno e se ci saranno altri picchi. Abbiamo un po' di tempo per capirlo" ha dichiarato Sarnoff.

All'inizio del mese Patty Jenkins si mostrava dubbiosa sul mantenimento della data d'uscita odierna, considerato che i principali mercati cinematografici americani, New York e Los Angeles hanno i cinema ancora chiusi.

Molti addetti ai lavori pensano che sarà difficile rispettare la data e che il film verrà slittato al 2021. Cosa pensate? Credete che Warner Bros. sia in grado di rispettare la data d'uscita del film?

