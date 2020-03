Wonder Woman 1984: la Warner ha bisogno che il film esca questo giugno

Dopo il recente rinvio a data da destinarsi di Black Widow, alcuni addetti ai lavori credono che anche Wonder Woman 1984 - programmato per giugno - possa subire la stessa infausta sorte, ma questo al momento non sarebbe nei piani della Warner che ha assoluto bisogno del successo del film.

Questa almeno è la teoria di un articolo pubblicato da Forbes, il quale sostiene appunto che la Warner abbia un estremo bisogno di far uscire il sequel con Gal Gadot nel suo slot di giugno. Il rinvio di Black Widow era inevitabile vista l'uscita così ravvicinata e l'emergenza sanitaria attualmente in corso, ma Wonder Woman 1984 è fissato per giugno e per allora la Warner deve sperare che l'epidemia rientri o che perlomeno si verifichi una situazione di progressivo ritorno alla normalità che permetta la riapertura dei cinema.

Il 2019 è stato l'anno dei record per la Disney, che dai suoi franchise e dai film singoli ha incassato un totale di 12 miliardi di dollari, costringendo gli studios rivali a correre ai ripari, con molti di questi costretti a rinviare di un anno (dal 2019 al 2020) alcuni dei propri prodotti di punta; la Universal rinviò No Time to Die (per il licenziamento di Danny Boyle), la Paramount il suo Top Gun: Maverick e appunto la Warner con Wonder Woman 1984, che in precedenza sarebbe dovuto uscire alla fine del 2019.

Per Warner il 2019 non è andato bene: lo studio ha subito l'insuccesso o comunque l'esito sotto le aspettative di vari film, tra cui sequel come Godzilla: King of the Monsters e LEGO Movie 2, e film singoli come The Sun is Also a Star, Doctor Sleep, The Good Liar, The Goldfinch, Blinded By the Light, Richard Jewell, The Kitchen. Ecco perché la deludente performance di Birds of Prey al botteghino brucia ancora di più, poiché Warner sperava appunto in una ripresa in questo 2020.

Warner ha quindi bisogno di fare il colpaccio con Wonder Woman 1984 in quello che negli Stati Uniti sarà il Memorial Day.