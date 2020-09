Wonder Woman 1984 vs. New Mutants: quale film ha cambiato più volte data d'uscita?

L'emergenza Coronavirus ha causato dei cambiamenti piuttosto drastici ai calendari di produzione e distribuzione di film e serie tv, ma poche pellicole sono state costrette a rimandare l'uscita, per questa e altre ragioni, tante volte quante Wonder Woman 1984 e New Mutants. Quale delle due, però, detiene il record?

È il sito Comicbook ad aver fatto i calcoli (basandosi sulle annunciate date d'uscita americane dei due film) e pare proprio che, se New Mutants ha avuto una produzione decisamente più travagliata, e va tenuto in considerazione un arco di tempo più lungo per la sua distribuzione, a livello quantitativo è proprio il sequel con protagonista Gal Gadot ad aver avuto il maggior numero di rinvii.

Wonder Woman 1984 doveva infatti uscire originariamente il 13 dicembre 2019, prima di essere spostato al 1 novembre dello stesso anno. Warner Bros. ha poi deciso di rimandare il tutto al 5 giugno 2020, la data che tutti credevamo ci avrebbe visto seduti sulla poltroncina del cinema, davanti a un megaschermo. Il COVID però ha voluto diversamente, e Wonder Woman 1984 è stato rinviato prima ad agosto, poi a ottobre, e infine, come comunicato quest'oggi, al 25 dicembre 2020. Abbiamo dunque un totale di 5 cambi di rotta.

New Mutants, invece, da una release iniziale risalente al 13 aprile del 2018, è passato prima al febbraio del 2019, poi, in seguito all'acquisizione di FOX da parte di Disney, al 3 aprile del 2020. Anche qui, il virus ci ha messo lo zampino, e si è passati dal non avere più una data d'uscita al 28 agosto (sempre in USA), ovvero quella effettiva. Totale cambi, 4.

Considerando il fatto che i fan credevano che una maledizione incombesse su New Mutants, si potrebbe forse dire lo stesso di Wonder Woman 1984, adesso?

In teoria, le ragioni per i vari cambi sono state solo in parte le stesse per i due film, ma fateci sapere la vostra nei commenti.