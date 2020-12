Wonder Woman 1984: ecco un video dietro le quinte inedito con Gal Gadot

In tempo di pandemia ci si arrangia come può e anche una star internazionale come Gal Gadot dovrà pur nutrirsi tra un'intervista in streaming e l'altra, data l'impossibilità di organizzare delle conferenze stampa vecchio stile per rispettare le attuali norme di sicurezza sanitaria. Così un video su Instagram la mostra in una pausa dal press tour.

Nelle ultime settimane, a causa dell'imminente uscita al cinema di Wonder Woman 1984, che in alcuni paesi è già approdato facendo registrare incassi deludenti per Warner, Gal Gadot approfitta di una pausa nel suo press tour - fatto di interviste collegata in streaming con la stampa internazionale - per mangiare un boccone di torta facendo anche molta attenzione a non intaccare il suo trucco, spalleggiata comunque dalla presenza dei tecnici al suo fianco, dal truccatore alla microfonista.

"Vi siete mai chiesti come si svolgono i press junkets in tempo di pandemia? Beh di solito iniziamo con una fetta gigante di torta al cioccolato e poi procediamo da lì...", ha scritto Gadot sul suo account ufficiale Instagram dove ha postato il simpatico video.

Il film con Gal Gadot è uscito in 32 paesi incassando 38,5 milioni di dollari in totale e mancando di molto la cifra di 60 milioni ipotizzata dagli analisti. L'esordio segna un netto 48% in meno rispetto al primo film (73 milioni), senza fare miracoli neanche in Cina, un mercato importante che però ha procurato solo 18,8 milioni (rispetto ai 37,6 di WW1). Al di fuori della Cina la cifra raggiunta è stata invece 19,7 milioni.

Ovviamente dobbiamo considerare che la situazione è del tutto straordinaria e che parliamo di un lancio a metà. Il lancio in streaming in contemporanea potrebbe poi portare al successo di Warner Bros. dal lato HBO, una piattaforma sulla quale l'azienda punterà molto anche nel corso del 2021. D'altro canto si attendono perdite pesanti per Warner, considerando i prezzi dello streaming.