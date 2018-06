Wonder Woman 1984: video e foto dal set ci mostrano Diana e... una gradita sorpresa!

Wonder Woman 1984 è il titolo ufficiale del secondo cinefumetto su Diana Prince diretto da Patty Jenkins e oggi sono arrivati diversi nuovi dettagli dal set del film facente parte del DC Extended Universe.

Non c'è solo l'Amazzone Diana nelle foto che vedete riportate nei post social in calce alla news: c'è anche Chris Pine! Il che può voler dire una serie di cose: è ancora vivo? È stato resuscitato? È il nipote, fratello figlio di Trevor? Beh, non lo sappiamo ancora: potrebbe tranquillamente, come è stato spesse volte rumoreggiato dalle speculazioni dei fan, essere una manifestazione mentale di Diana, ancora innamorata di lui...

A prescindere da quale sarà la verità, la caption che riportava oggi la Jenkins nel suo post (quello che ha dato il via alla serie di immagini postate, via, via, anche da Gal Gadot sui suoi canali social), il "benvenuto" in Wonder Woman 1984 la regista lo dava proprio a Steve Trevor! Che ci stesse semplicemente stuzzicando? Chissà...

La prima pellicola dedicata a Diana di Temyscira ha avuto un grandissimo successo, guadagnando oltre 800 milioni di dollari in tutto il mondo e adesso, naturalmente, aspettiamo con ansia di vedere il sequel, Wonder Woman 1984, del quale la Warner Bros. ha ufficialmente dichiarato iniziata la produzione. La pellicola arriverà in sala nel 2019.



"Sequel del campione di incassi 2017 Wonder Woman diretto da Patty Jenkins. Gal Gadot tornerà nei panni dell'amazzone Diana Prince per combattere la terribile e inarrestabile Cheetah (Kristen Wiig). Nel cast anche Pedro Pascal (Il Trono di Spade, Narcos, Kingsman - Il cerchio d'oro)"