Wonder Woman 1984 uscirà su HBO Max! E' ufficiale, le parole di Gal Gadot

Alla fine la decisione è arrivata, ed è epocale: Wonder Woman 1984 uscirà davvero il 25 dicembre come previsto da Warner Bros., ma oltre alle poche sale selezionate arriverà in contemporanea sul servizio di streaming on demand HBO Max.

La conferma è arrivata nella notte insieme ad un nuovo trailer ufficiale, che come al solito potete gustarvi all'interno della news. Insieme al filmato arrivano inoltre anche le parole di Gal Gadot, attrice protagonista del franchise, che tramite un post sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter ha commentato:

"È arrivato il momento. Abbiamo aspettato tutti a lungo che arrivasse, e non posso dirvi quanto sono entusiasta che tutti voi finalmente possiate vedere questo film. Non è stata una decisione facile e non avremmo mai pensato di dover rinviare l'uscita per così tanto tempo, ma il COVID ha scosso i mondi di tutti. Riteniamo che il film non sia mai stato così rilevante come lo è adesso e speriamo che porti gioia, speranza e amore nei vostri cuori. Wonder Woman 1984 è speciale per me e posso solo sperare che lo sia anche per voi. Ci abbiamo messo il nostro cuore e la nostra anima. Quindi .. potrete guardarlo nei cinema (che stanno facendo un ottimo lavoro per tenere gli spettatori al sicuro) oppure potrete guardarlo su HBOMax da casa vostra. Vi invio il mio amore. State al sicuro e indossate una mascherina. Buone vacanze a tutti noi! Lasciate entrare la luce."

Una decisione a dir poco fondamentale per il mercato che rettifica quella presa con Tenet di Christopher Nolan e chissà, forse aprirà la strada ad altri attesissimi blockbuster. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.